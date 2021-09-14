Голикова сообщила о переходе 70% российских колледжей на сокращенные сроки обучения

Около 70% колледжей с 2024 года в России перейдут на сокращенные сроки обучения — с четырех до двух лет. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента России с правительством и руководством «Единой России», передает ТАСС.

По ее словам, также при новых изменениях каждый второй выпускник сможет получить две и более квалификаций.

Ранее сообщалось, что на фоне снижающейся доступности вузов, изменений на рынке труда и развития системы среднего профессионального образования (СПО) половина (50%) девятиклассников и 20% одиннадцатиклассников решили стать студентами колледжей в 2020 году. Об этом рассказали в Высшей школе экономики.

Отмечалось, что в 2020 году уже 50% девятиклассников и 20% выпускников школ стали студентами вузов, в 2019-м — 45 и 17% соответственно.