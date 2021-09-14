Число госпитализированных после крушения самолета под Иркутском увеличилось до 11

Общее число госпитализированных после крушения пассажирского самолета L-410 в Иркутской области увеличилось до 11. Уточняется, что за помощью к медикам обратилась женщина, которая ранее отказалась от госпитализации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региона.

Ранее сообщалось, что что из 12 пострадавших 10 находятся в больнице. Медики оценили состояние поступивших пациентов как стабильное.

Cамолет L-410 авиакомпании «Аэросервис» совершил жесткую посадку в районе села Казачинское Казачинско-Ленского района в Иркутской области приблизительно в 23.15 (18.15 по московскому времени) 12 сентября. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали четыре человека.

На месте крушения самолета уже нашли первый и второй бортовые самописцы.

В качестве основных причин ЧП рассматриваются отказ техники и ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке.