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Житель Техаса убил женщину и выстрелил в ее мужа за то, что они голосовали за Байдена

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El Paso Police

В США 38-летний житель города Эль Пасо, штат Техас, убил местную жительницу Джорджетту Кауфманн и сильно ранил ее мужа, Дэниела, так как полагал, что супруги проголосовали за президента США Джо Байдена на выборах. Как сообщает Daily Mail, нападавший мотивировал свое преступление тем, что жертвы — «еврейские идолопоклонники, поддерживающие аборты».

Джозеф Анхель Альварес сообщил, что специально поселился рядом с Мемориальным парком города Эль Пасо с целью «предотвратить магические аборты», якобы проводимые сатанистами там. Альварез полагал, что в нескольких домах неподалеку живут служители культа, и с помощью физического их устранения, он намеревался прекратить «сатанинскую активность» в парке.

По информации полиции, Альварез убил женщину, когда она подходила к своему дому, возвращаясь с работы. Ее муж, услышавший подозрительный шум, выбежал к задней двери, и в его сторону также были совершено несколько выстрелов. После этого раненый Кауфманн дополз до соседа, откуда позвонил в службу спасения. Врачи успели оказать ему помощь.

После совершения преступления, Альварез написал письмо в Армию США, где объяснил свои мотивы, рассказав также, что долгое время следил за своими жертвами.

Ранее сообщалось, что американец убил своих детей, так как думал, что его жена передала им «змеиную ДНК».

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