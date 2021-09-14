В Израиле рассказали, когда смогут принять российских туристов

Министр туризма Израиля Йоэль Развозов рассказал, что первые группы туристов из России смогут посетить страну в октябре. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы рассматриваем сейчас возможность начинать возобновлять туризм с Российской Федерацией в октябре, начинать потихонечку с групп. Мы настраиваем сейчас механизм, как правильно это сделать, чтобы не подвергать опасности и самих туристов, и граждан Израиля в плане распространения вируса», — заявил он.

Развозов уточнил, что для въезда в страну туристу потребуется отрицательный ПЦР-тест и серологический тест на антитела. Также он добавил, что в аэропорту Израиля научились делать более 2,5 тыс. проверок результатов тестов в час.

По словам министра, Россия занимает третье место по числу туристов в Израиле после США и Франции. Он считает, что россиян государство привлекает не только хорошей погодой, большим количеством достопримечательностей, но и отсутствием языкового барьера, так в Израиле проживает более миллиона русскоязычного населения.