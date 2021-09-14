Россиян предупредили о новой схеме мошенников с подменой номеров

Телефонные мошенники начали использовать номера мобильных телефонов россиян для схемы с подменой номеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Отмечено несколько случаев, когда россияне получали телефонные звонки от якобы сотрудников полиции или сотрудников банков, которые сообщали о незаконных денежных списаниях. При обратном звонке на входящий номер телефона недоверчивые граждане попадали на реальных владельцев номеров, которые не в курсе, что их телефон по подмену участвует в преступной схеме», — рассказал источник.

В случае такой схемы россиянам советуют обратиться к своему мобильному оператору и сообщить, что телефонный номер используют злоумышленники.

Ранее сообщалось, что «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) направил письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров и за сам процесс подмены.