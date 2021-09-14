Украинский иммунолог рассказала о правилах употребления сала

Известная украинская врач-иммунолог, генетик и диетолог Людмила Гончарова рассказала о правилах употребления сала. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, сало важно употреблять в сыром виде.

«Только в таком виде оно обладает полезными свойствами. Если вы употребляете копченое сало, вареное или любое другое, то оно теряет свои свойства, потому что жиры меняют свою биохимическую структуру», — объяснила специалист.

Гончарова отметила, что сало лучше есть отдельно от других приемов пищи, при этом его количество не должно превышать 50 грамм. К тонко нарезанному салу можно добавить зелень, огурец, листья салата или сделать из этих продуктов салат, заправив его нерафинированным растительным маслом.

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