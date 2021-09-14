В Британии арестован афганец за изнасилование и убийство 13-летней австрийки

В Великобритании арестовали 22-летнего афганского беженца за изнасилование и убийство 13-летней девочки в Австрии. Об этом сообщает Sky News.

Как сообщает полиция, девочку по имени Леони нашли «накаченной» наркотиками, она задохнулась после того, как ее подвергли групповому изнасилованию. По предварительным данным, все причастные к преступлению были выходцами из стран Азии. Тело, завернутое в ковер, обнаружили в Вене 26 июня.

22-летний обвиняемый попал в Европу 18 июля под вымышленным именем на лодке с беженцами. Позже он попросил убежища в Британии, его задержали спустя две недели по прибытии в страну, после того, как австрийская полиция связалась с британскими правоохранительными органами.

Афганцу грозит экстрадиция из Великобритании. По делу арестованы еще трое граждан Афганистана. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что жители подмосковного поселка вышли на сход против мигрантов из-за изнасилования и убийства женщины.