Байден объявил чрезвычайную ситуацию в Луизиане из-за шторма «Николас»

Президент США Джо Байден объявил чрезвычайную ситуацию в штате Луизиана из-за приближающегося тропического шторма «Николас». Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Глава государства распорядился предоставить местным властям федеральную помощь в лице министерства внутренней безопасности и Федерального управления по чрезвычайным ситуациям США.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, шторм уже усилился до урагана с максимальной скоростью ветра 33,3 м/с. Стихия движется на северо-восток со скоростью примерно 17 км/ч.

29 августа ураган «Ида» обрушился на штат Луизиана и после перекинулся на Нью-Йорк. По оценкам синоптиков, в городе выпало рекордное количество осадков за всю историю наблюдений. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил в городе чрезвычайное положение.

По словам официальных лиц, по меньшей мере 23 человека погибли в Нью-Джерси и 18 утонули в штате Нью-Йорк в результате урагана.