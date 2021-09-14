Дрифтер погиб во время бегства от полиции

В Иркутске произошла авария, в результате которой погиб местный житель, любитель дрифта. Правоохранители прибыли к парковке возле одного из ТЦ, когда поступили сообщения об опасном вождении, пишет Telegram-канал »Иркутск № 1″.

Водитель показывал трюки между пешеходами и припаркованными авто.

Когда на место приехала полиция, молодой человек попытался скрыться. Он заехал на мост и пытался уйти от погони. Влетев в ограждение на Академическом мосту, он едва не сорвался с многометровой высоты.

От удара автомобиль перевернуло, водитель скончался от полученных травм на месте.

Ранее сообщалось, что в США автомобиль Tesla на автопилоте врезался в полицейскую машину. Авария произошла недалеко от города Орландо во Флориде. В полиции заявили, что машина марки Tesla Model 3 разбила их автомобиль Dodge Charger и стоящий рядом Mercedes GLK 350.