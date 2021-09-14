В Японии произошло масштабное повреждение фильтров на АЭС «Фукусима-1»

Компания-оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» на северо-востоке Японии заявила о том, что специалисты обнаружили повреждения почти всех фильтров в системе жидкостной очистки радиоактивной воды ALPS, сообщает телеканал NHK.

Полномасштабная проверка системы была проведена после того, как в конце августа специалисты выявили повреждение одного из фильтров, которые предназначались для предотвращения утечки радиоактивной воды из системы. В результате у 24 из 25 фильтров были выявлены дефекты.

Как отмечает телеканал, к настоящему времени TEPCO (Токийская энергетическая компания) пока не фиксировала случаев утечек радиоактивной воды из системы ALPS, однако полностью исключать такую вероятность нельзя.

Аналогичная проблема на станции произошла в 2019 году. Тогда TEPCO не сумела определить причину повреждений и оператор заменил фильтры, после чего работа системы продолжилась.

В 2011 году произошло сильное землетрясение магнитудой от 9,0 до 9,1 вызвавшее цунами. Стихийное бедствие стало причиной аварии на АЭС «Фукусима-1», последствия которой исправляли несколько лет. Во время землетрясения погибли 18 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Японии проведут эксперимент с очищенной водой с АЭС «Фукусима-1» и оценят ее воздействие на рыб и пригодность для использования в выращивании морепродуктов.