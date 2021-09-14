Минздрав назвал пять правил приема антибиотиков

Антибиотики спасают жизни при лечении бактериальных инфекций. Но наряду с этим у их использования есть и оборотная сторона медали. Антибиотикорезистентность, то есть формирование устойчивости микробов к лекарственным препаратам. В своем Telegram-канале заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай указал, что это чаще всего происходит «в связи с их неправильным применением».

Чиновник перечислил правила, который помогут снизить риски распространения антибиотикорезистентности.

Необходимо при приеме антибиотиков соблюдать следующие предписания:

1. Антибиотики не нужно назначать себе самумному, это должен назначать врач.

2. Необходимо очень строго следовать графику приема антибиотика, как предписал врач. Чаще всего придется принимать лекарство строго по часам.

3. Нельзя по собственному желанию прекращать прием лекарств. Необходимо завершать назначенные курсы лечения.

4. Запивать антибиотики лучше только водой, а не чем-то иным.

5. При появлении побочных эффектов, нужно оперативно обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что длительный прием антибиотиков повышает риск рака толстой кишки. В исследовании рассматривались антибиотики, принимаемые перорально, но от вводимых внутривенно эффект может быть таким же, полагают ученые — они все равно повлияют на состав микробиоты.