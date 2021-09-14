Принц Эндрю нанял влиятельного голливудского адвоката, защищавшего Арми Хаммера

Принц Эндрю нанял одного их лучших голливудских юристов, среди клиентов которого был Арми Хаммер и множество других знаменитостей, обвиняемых в сексуальном насилии. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно судебным документом, герцог Йоркский нанял Эндрю Бреттлера из юридической фирмы Lavely & Singer в Лос-Анджелесе для представления своих интересов в деле, возбужденном по обвинению Вирджинии Робертс.

В суде Бреттлер встретиться с юристом Робертс Дэвидом Бойсом. Слушания должны были пройти в федеральном суде Нью-Йорка в понедельник.

За четыре часа до назначенного слушания Бреттлер подал уведомление о том, что он представляет британскую королевскую семью.

Вирджиния Джуффре обвиняет принца Эндрю в трех эпизодах изнасилования. В первый раз она была вынуждена вступить в половую связь с принцем в лондонском особняке светской львицы Гислен Максвелл, второй случай произошел в доме финансиста Джеффри Эпштейна, третий — на его частном острове. Истица подчеркнула, что в момент совершения предполагаемого преступления ей было 17 лет.

Ранее Вашингтон потребовал, чтобы Лондон заставил герцога Йоркского дать показания по делу об изнасилованиях. Прокуратура США, которая устанавливает обстоятельства сексуальной эксплуатации финансистом Джеффри Эпштейном несовершеннолетних, в 2020 году обвинила Эндрю в «нулевом сотрудничестве».