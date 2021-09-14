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Актриса «Доктора Кто» найдена живой через неделю после исчезновения

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BBC Television Centre

По сообщению полиции, британская актриса Таня Страх была найдена живой в Лос-Анджелесе. На прошлой неделе она исчезла и ее объявили пропавшей без вести, пишет The Sun on Monday .

31-летняя актриса пропала в прошлый четверг, но была найдена 13 сентября. Полицейское управление Лос-Анджелеса подтвердило, что ее местонахождение установлено.

Однако кузина Тани Кудзи Манянде также сообщила изданию, что полиция не контактировала с семьей пропавшей актрисы. «Я только что говорила с ее мамой, и она говорит, что полиция Лос-Анджелеса не выходила на связь. Она пытается позвонить им, так как тоже видела похожие новости в социальных сетях. По ее словам, она не поверит, пока не увидит или не поговорит с дочерью», — добавила родственница.

Актриса Таня Фиар, известная по роли доктора Джейд Макинтайр в британском научно-фантастическом сериале «Доктор Кто», пропала в Лос-Анжелесе. Об этом сообщила ее подруга в Twitter. В сообщении отмечается, что Таню последний раз видели 9 сентября в районе Голливуд-Боул.

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