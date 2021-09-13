В США комик продал 10 тысяч плюшевых мишек в поддержку Белоруссии

Комик Джон Оливер в очередном выпуске шоу Last Week Tonight with John Oliver, посвященном политической ситуации в Белоруссии, объявил о продаже 10 тысяч плюшевых мишек, средства от которой направят на поддержку независимой белорусской прессы. Об этом сообщает TUT.BY.

Стоимость одной плюшевой игрушки составляла $20. За 12 часов спустя выхода выпуска шоу в эфир все 10 тысяч мишек были распроданы. Отмечается, что продавались они только на территории Соединенных Штатов.

Выбор на плюшевых мишек пал из-за двух событий в истории Белоруссии. В 2012 году гражданин Швеции с самолета сбросил игрушки на маленьких парашютах над Минском и Ивенецом. Акция, проведенная активистом Павлом Виноградовым, в которой «поучаствовали» плюшевые медведи, также состоялась в 2012 году.

Ранее мужчина украл у жительницы города Корсаков Сахалинской области три млн рублей, которые она хранила внутри плюшевого медведя.

Уточняется, что впоследствии подозреваемый отправился на север Сахалина, где скрывался от сотрудников полиции в подвале одного из домов.