«Магнит» призвал не делать поспешных выводов о причинах отравления арбузом

Сеть супермаркетов «Магнит» призвала не делать выводов о причинах отравления арбузом в Москве на основании заключения Роспотребнадзора. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По мнению представителей сети, версия ведомства не объясняет случаи госпитализации семи других жителей домов на Совхозной улице.

«В сообщениях со ссылкой на надзорное ведомство упоминаются следы средства дезинсекции, что говорит о потенциально низком уровне его концентрации. «Магнит» призывает воздержаться от выводов о причинах вреда здоровью и летального исхода пострадавших на основании сообщения Роспотребнадзора ввиду отсутствия официальной информации о причинах смерти», — подчеркнули в «Магните».

При этом в сети готовятся к проверке всех подрядчиков по оказанию услуг дезинсекции и санитарной обработки.

Ранее сообщалось, что прокуратура Подмосковья проведет проверку Областного центра дезинфекции после отравления семьи из трех человек арбузом в супермаркете «Магнит».

8 сентября семья купила арбуз в магазине «Магнит», который находится в доме на Совхозной улице в Москве. На следующий день женщинам и девочке стало плохо, их госпитализировали. В больнице пожилая женщина и ее внучка скончались.