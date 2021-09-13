Минпросвещения пересмотрит заключения экспертов по учебнику со ссылкой на порносайт

Минпросвещения России пересмотрит заключения экспертов по учебнику английского языка, где была опубликована ссылка на порносайт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

По данным ведомства, ошибка могла носить технический характер, а сам учебник будет отозван.

Ранее сообщалось, что издательство «Просвещение» приостановило выпуск печатной версии учебника по английскому языку, где была опубликована ссылка на порносайт.

Кроме того, в пресс-службе заявили, что издательство обратилось в Роскомнадзор с просьбой заблокировать в России попавший на страницы учебника сайт.

До этого сообщалось, что в учебниках английского языка Spotlight для шестого класса родители учеников нашли ссылку, которая ведет на порносайт. Ссылку на порноресурс обнаружили в изданиях 2008, 2014 и 2021 годов. При этом в электронной версии учебника 2022 года ее уже нет.

Как сообщается, она ведет на сайт, на котором размещены три порнографичные фотографии, порнорассказ и видео с танцующей сальсу парой. При этом сайт уже несколько раз менял свое назначение. Так, в 2021 году он был посвящен «Национальной спортивной конференции геев», прошедшей в Бостоне.