Заключенный сбежал из колонии в Омской области

Заключенный, отбывающий наказание в колонии-поселении №13 УФСИН по Омской области, совершил побег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСИН.

«12 сентября 2021 года в ходе плановой проверки сотрудниками учреждения было обнаружено отсутствие осужденного Л., отбывающего наказание в колонии-поселении №13 УФСИН России по Омской области», — говорится в заявлении.

Как сообщили в ведомстве, мужчина отбывал 16-летний срок за убийство, угон, разбойные нападения и похищение человека.

По данным УФСИН, ранее сбежавший отбывал наказание в омской исправительной колонии №6, но в 2019 году он был этапирован по решению суда в колонию-поселение.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов предпринимают все меры для обнаружения осужденного.

Ранее пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Московской области.

В текущий момент задержаны четверо из пяти подсудимых, совершивших побег из истринской колонии. Пока на свободе остается Александр Мавриди, которого подозревают в убийстве так называемого колбасного короля Владимира Маругова.