Мосгорсуд со второй попытки не смог набрать присяжных по делу Арашуковых

Московский городской суд не смог отобрать коллегию присяжных заседателей по делу бывшего сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова и его пятерых подельников, сообщает Business FM со ссылкой на адвоката Владимира Постанюка, защитника проходящего по делу Рауля Арашукова — отца Рауфа Арашукова.

По словам юриста, в суд явились только 24 кандидата, чего недостаточно для того, чтобы провести отбор. «Для формирования коллегии требуется восемь присяжных и примерно столько же запасных заседателей», — рассказал Постанюк, пояснив, что у стороны защиты есть право давать отвод кандидатам, в том числе без объяснения причин.

Мосгорсуд не первый раз сталкивается с подобной ситуацией. Впервые инстанция попыталась сформировать коллегию 11 августа — тогда в суд не явился ни один кандидат.

Суд присяжных по данному делу был назначен по ходатайству фигурантов в июле. В рамках судебного процесса рассматривается обвинение участников группы в хищениях на сумму 3,8 млрд рублей и убийствах. Им также вменяются статьи «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Превышение должностных полномочий», «Присвоение или растрата», а также «подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний».

Следующее заседание по этому делу Мосгорсуд назначил на 5 октября.