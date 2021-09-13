Пациент тюменской больницы спел в очереди для пациентов хит Тото Кутуньо

Пациент тюменской больницы №8 устроил импровизированный концерт для других пациентов, также ожидающих приема врача. Видео опубликовано в группе ЧС Тюмень.

Судя по всему, желая разрядить обстановку, мужчина включил фонограмму и исполнил хит Тото Кутуньо «L'italiano». Невольные зрители не удержались и стали подпевать ему.

В поликлинике №8 изданию «Подъем» сообщили, что им понравилось выступление, но сотрудникам медучреждения пришлось «максимально корректно» попросить «веселого парня» перестать петь.

«Это наш пациент, он пришел на прием на прошлой неделе. Мы нормально это оцениваем, обычная жизненная ситуация. ⟨...⟩ Это уместно, когда это какая-то разовая ситуация с целью позитивно разрядить обстановку. Но парень-то пришел и сегодня, он и сегодня запевал у нас, видимо, понял, что он нашел свою целевую аудиторию», — прокомментировали в больнице.

По информации СМИ, поликлиника №8 известна тем, что посетители часто жаловались, что им приходится подолгу ждать приема врача.

Ранее сообщалось, что народный артист РСФСР Лев Лещенко, госпитализированный в больнице в Коммунарке с пневмонией, спел для поклонников.