В Домодедово круглосуточно ищут пропавшую в аэропорту собаку

Кинологи, волонтеры и сотрудники аэропорта Домодедово круглосуточно ищут пропавшую собаку по кличке Ева, которая должна была вылететь вместе с хозяевами в Симферополь, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе аэропорта. Поиски ведутся на всей территории аэродрома, которая составляет 1300 гектар.

Пропажу питомца хозяйка заметила уже по прилете в место назначения, сообщает канал Mash.

Собаку, уточняет канал, сдали в багаж в переносной клетке после регистрации на рейс в соответствии с правилами перевозки животных. «Согласно записям камер наблюдения, Ева выбежала из переноски до погрузки на рейс», — говорится в заявлении пресс-службы аэропорта, поступившего в редакцию «Газеты.Ru». — Осмотр переноски показал, что питомец перегрыз защитный хомут». Владельцы составили заявление о потере багажа и заподозрили, что переносную клетку якобы сломали при погрузке. В «Домодедово» это опровергают. «Механических повреждений на переноске нет», — говорится в заявлении.

На данный момент в «Домодедово» не располагают сведениями о возможном местонахождении сбежавшего животного. Канал Mash сообщил, что пилоты видели Еву возле взлетной полосы, однако пресс-служба аэропорта назвала эту информацию «некорректной». «Мы сожалеем о произошедшем и приложим все усилия, чтобы найти питомца», — говорится в официальном заявлении.

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