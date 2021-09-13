Россиян не было в автобусе, попавшем в ДТП в Турции

Граждан России в туристическом автобусе, который ранее столкнулся со студенческим автобусом в турецкой Мугле, по предварительным данным, не было. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную дорожную полицию.

Отмечается, что точных данных по пострадавшим нет, все пассажиры были направлены в больницу.

«По данным, которые мы все еще получаем, все туристы – граждане Украины. Однако точная информация будет позже», — сказали в полиции.

Ранее стало известно, что в турецкой провинции Мугла в результате столкновения туристического и студенческого автобусов погиб один человек, 49 пострадали. В экскурсионном автобусе были граждане Украины. Отмечалось, что причиной аварии стал сердечный приступ у водителя туристического автобуса, он умер на месте.