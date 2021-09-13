В украинском роддоме детей начали помечать этикетками

В роддоме украинского Нововолынска новорожденным начали выдавать бирки, стилизованные под этикетку для одежды, говорится в сообщении больницы, опубликованном в Facebook.

На бирках указаны стандартные данные: имя ребенка, рост, вес, дата и время рождения. Но кроме того там добавили «состав» ребенка: 50% – мама, 50% – папа и специальные символы, которые используются на бирках для одежды: не гладить утюгом, не выжимать, не отбеливать, запрещена химчистка. Стирать «изделие» можно при температуре 30 градусов.

«Как это мило, правда? Сделано с любовью. Мы совершенствуемся для вас!» – говорится в сообщении больницы.

Однако идею оценили не все. Так, одна из пользовательниц написала в комментариях, что это вовсе не мило, ребенок — человек, а не вещь, и задала вопрос, а как реагировать на «50/50» матерям-одиночкам.

Ранее пользователи Twitter рассказали о самых странных именах для детей. Одними из самых необычных имен были признаны «Кхалисси» и «Цареубийца» (Kingslayer) — титул и прозвище двух персонажей сериала «Игра престолов». Из «уголовных» имен наибольшую популярность получили «Кокаин» и «Фэлони» (Phelany), которое является омонимом для слова felony — в переводе «тяжкое преступление». Популярностью также пользуются необычные варианты написания традиционных имен, в том числе «Псаманта», «Дженниферт» и «Квииилин».