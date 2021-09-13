В Новосибирской области задержали подозреваемого в сексуальном насилии над детьми

Житель города Искитим в Новосибирской области задержан по подозрению в совершении сексуального насилия над детьми. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По предварительным данным, 12 сентября мужчина приставал к детям в лесополосе, расположенной за магазином «Морковка» по улице Советской, 360».

В прокуратуре сообщили, что Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

В ведомстве также подчеркнули, что проверят исполнение органами (учреждениями) системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка и т.д.

Как сообщается на сайте «Весь Искитим», взрослый мужчина напал на двух семилетних мальчиков, а очевидцем стал 12-летний подросток, который сообщил о произошедшем продавцу ближайшего магазина.

Ранее сообщалось, что на Алтае мужчину осудили почти на 20 лет за насилие над 9-летней племянницей.