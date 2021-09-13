Названы возможные причины крушения пассажирского самолета под Иркутском

Отказ техники и плохая видимость названы в качестве предварительных причин жесткой посадки пассажирского самолета L-410 в Иркутской области, сообщил РИА «Новости» представитель авиаперевозчика.

«Данный самолет был выпущен в 2014 году, техосмотр пройден. Предварительные причины авиапроисшествия – отказ техники, плохие погодные условия - туман. Фактическая причина будет известна по итогу следствия», — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что на месте крушения самолета был найден второй бортовой самописец. В прокуратуре не уточнили, сколько именно «черных ящиков» было на борту воздушного судна.

Cамолет L-410 авиакомпании «Аэросервис» совершил жесткую посадку в районе села Казачинское Казачинско-Ленского района в Иркутской области. Инцидент произошел приблизительно в 23.15 (18.15 по московскому времени) в воскресенье, 12 сентября. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали четыре человека.