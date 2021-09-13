В Крыму опасаются, что задержание россиянина в Праге может повлечь за собой новые аресты

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов назвал опасным прецедентом задержание в аэропорту Праги российского гражданина Александра Франчетти. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, задержание россиянина может быть связано с резкой активизацией «русофобских сил» в Восточной Европе после проведенного на Украине форума «Крымская платформа».

Политик заявил, что если Франчетти отправят в Киев, где им будет заниматься Служба безопасности Украины, то произошедшее станет не только вопиющим нарушением норм международного права, но и предупреждением для всех российских патриотов, поддерживающих возвращение Крыма к России.

Молохов выразил мнение, что «отныне нет никакой гарантии, что вас не похитят на отдыхе за границей» за пост в соцсетях в поддержку российского Крыма.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Праги задержали российского активиста Александра Франчетти, который поддержал присоединение Крыма к России в 2014 году.

Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик заявил, что российский гражданин был задержан на основании ордера на арест, выданного Украиной.

Александр Франчетти в 2014 году участвовал в защите Севастополя от возможного проникновения террористов. Последние годы он живет и работает в Праге, имеет чешский вид на жительство.

Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить основания задержания в Праге Александра Франчетти.