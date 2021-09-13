Власти назвали число получивших первый компонент вакцины от коронавируса москвичей

Число граждан, получивших в Москве первый компонент вакцины от коронавируса, превысило 5 млн человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью ТАСС.

По ее словам, это число соответствует почти 50% трудоспособного населения города.

При этом только 22% из общего количества вакцинированных составляют люди старше 60 лет, и от общей категории у них привита только одна треть, что «очень мало», отметила Ракова.

По ее словам, чем больше болеет людей старшего возраста, тем больше нагрузка на стационарную сеть: доля пожилых пациентов от общего потока госпитализаций составляет минимум 50%, а в среднем 70%.

Кроме того, эта категория людей составляет 3/4 летальности от последствий COVID-19. Ракова подчеркнула, что пожилым гражданам важно не только вовремя привиться, но и ревакцинироваться.

Ранее глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун предупредил о высокой вероятности новой волны коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что рост числа заболевших коронавирусом в столице возможен осенью и зимой, но нынешняя ситуация не вызывает опасений.

По последним данным, за сутки в Москве выявлено 18 554 случая заболевания COVID-19, 14 497 пациентов выздоровели, 788 умерли.