В Госдуме рассказали, почему не могут отменить ЕГЭ

Законопроекты об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не могут быть приняты Госдумой, так как эти инициативы не проработаны. Об этом в интервью URA.RU. завил депутат Государственной думы, член комитета по образованию и науки, кандидат исторических наук Алдар Дамдинов.

По его словам, за период седьмого созыва Госдумы разные фракции требовали просто отменить ЕГЭ, но зачастую подобные предложения носили просто политический и популистский ход.

«Конечно, такие законопроекты просто отклоняются, и они (авторы инициатив — Прим. ред.) сами понимают, что такие законы не пройдут», — отметил Дамдинов.

Депутат подчеркнул, что инициаторы отмены ЕГЭ не думают над тем, что должно прийти ему на смену и не предлагают конкретных инициатив. Дамдинов полагает, что авторы законопроектов сами не хотят, чтобы их предложения были приняты.

«Зачастую в таких предложениях указывают «вернуть традиционное». Что значит традиционное? Как оно вернется? То есть, абсолютно непроработанные предложения. Мне даже порой кажется, что они изначально так создаются, чтобы они не проходили», — резюмировал парламентарий.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор не намерен вводить революционные изменения в ЕГЭ. Тем не менее в 2022–2024 гг. нововведения будут почти по всем предметам.