В Монреале мужчина напал на людей с «острым предметом», трое ранены

Три человека получили резаные раны в результате нападения в одном из районов Монреаля, сообщает телеканал CTV News.

Уточняется, что ранения нанесены «острым предметом», каким именно, не уточняется. Одна пострадавшая, женщина 39 лет, находится в критическом состоянии. Жизни двух других жертв сейчас ничто не угрожает.

Нападавший задержан, его личность не раскрывается. Сообщается, что он также госпитализирован с «незначительными травмами, не опасными для жизни».

Один из очевидцев сообщил, что его соседи недавно стали жертвами краж в этом районе.

Полиция оцепила место происшествия. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее стало известно, что в итальянском городе Римини мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса и ранил пять человек. Злоумышленника удалось задержать.