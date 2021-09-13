Пилот рухнувшего L-410 рассказал о причинах авиакатастрофы

Пилот совершившего жесткую посадку самолета L-410 Николай Махнутин рассказал об авиакатастрофе. Он считает, что во всем виноват сбой системы навигации. Своим мнением он поделился с Telegram-каналом BAZA.

GPS- навигатор увел борт с помощью автопилота правее заложенного курса. Махтунин говорит, что было принято решение пойти на второй круг, после того, как пилоты поняли, что автопилот ведет их не по курсу.

«И во время набора высоту мы зацепили сопку. Пожара, слава Богу, не случилось. Я потерял сознание», - пояснил причины катастрофы пилот.

Во время захода на второй круг из-за тумана пилоты не установили визуальный контакт с землей и, когда начали садиться, полоса оказалась левее, чем они предполагали. Такие подробности рассказал Махнутин.

Пассажирский самолет L-410, следовавший из Иркутска в Казачинское, совершил жесткую посадку в Иркутской области.

При повторном заходе на посадку произошла авиакатастрофа. На борту находились 16 человек. Оперштаб сообщил о четырех погибших. Очевидцы обнаружили самолет. Он находился в 4 км от взлетно-посадочной полосы.