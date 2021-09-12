Губернатор области Игорь Кобзев заявил, что совершивший жесткую посадку в Иркутской области самолет L-410 упал в реку Ангару. Об этом он сообщил ТАСС.

«По уточненным данным, самолет находится в Ангаре», — сказал он.

Кобзев добавил, что среди погибших пассажиров — двое мужчин и женщина. Также погиб пилот самолета.

Ранее сообщалось, что в результате жесткой посадки самолета L-410 под Иркутском четыре человека погибли. По данным агентства «Интерфакс», спасатели проверяют информацию о гибели одного из пилотов при крушении самолета.

Самолет L-410 был обнаружен в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Утверждается, что он не долетел до пункта назначения четыре километра и летел на минимальной высоте. Отмечается, что на борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа.

Версия ошибки пилотирования вышла на первое место в качестве возможной причины крушения воздушного судна. Во время посадки пилоты сообщали о неполадках. Разбившийся самолет имел свидетельство летной годности до февраля 2023 года.