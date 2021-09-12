Пассажирка рухнувшего L-410 рассказала подробности о посадке самолета

Выжившая при крушении самолета L-410 в Иркутской области Елена Полулях рассказала подробности об инциденте. Запись разговора опубликована в Telegram-канале РЕН ТВ.

«Все хорошо, я нормально, людей надо вытаскивать. У меня только что-то с ногой, но нормально. Ходить пока не пробовала. Это произошло уже около (аэропорта) Казачинское уже на посадке. Когда мы пошли на посадку, все затрещало», — поделилась Полулях.

Ранее сообщалось, что в результате жесткой посадки самолета L-410 под Иркутском три человека погибли. По данным агентства «Интерфакс», спасатели проверяют информацию о гибели одного из пилотов при крушении самолета.

Самолет L-410 был обнаружен в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Утверждается, что он не долетел до пункта назначения четыре километра и летел на минимальной высоте. Отмечается, что на борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа.

Версия ошибки пилотирования вышла на первое место в качестве возможной причины крушения воздушного судна. Во время посадки пилоты сообщали о неполадках. Разбившийся самолет имел свидетельство летной годности до февраля 2023 года.