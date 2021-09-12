Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Зеленский выступил за увеличение присутствия США на Украине 22:55
Тарасова восхитилась выступлением Трусовой в произвольной программе 22:55
Зеленский заявил, что Байден на встрече с ним поддержал членство Украины... 22:36
Финалист US Open 1997 года заявил, что Медведев не сможет обыграть Джоковича 22:36
Песков заявил, что дружеские отношения россиян и украинцев не утеряны 22:34
Фергюсон рассказал, как он повлиял на переход Роналду в «МЮ» 22:19
Совершивший жесткую посадку в Иркутской области самолет L-410 упал в реку Ангару 22:11
Режиссер Звягинцев находится в Германии в тяжелом состоянии после COVID-19 22:11
Facebook направит $100 млн на поддержку бизнеса, принадлежащего женщинам 21:58
«Динамо» неожиданно уступило «Нижнему Новгороду» в матче РПЛ 21:52

Пассажирка рухнувшего L-410 рассказала подробности о посадке самолета

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Wikimedia Commons

Выжившая при крушении самолета L-410 в Иркутской области Елена Полулях рассказала подробности об инциденте. Запись разговора опубликована в Telegram-канале РЕН ТВ.

«Все хорошо, я нормально, людей надо вытаскивать. У меня только что-то с ногой, но нормально. Ходить пока не пробовала. Это произошло уже около (аэропорта) Казачинское уже на посадке. Когда мы пошли на посадку, все затрещало», — поделилась Полулях.

Ранее сообщалось, что в результате жесткой посадки самолета L-410 под Иркутском три человека погибли. По данным агентства «Интерфакс», спасатели проверяют информацию о гибели одного из пилотов при крушении самолета.

Самолет L-410 был обнаружен в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Утверждается, что он не долетел до пункта назначения четыре километра и летел на минимальной высоте. Отмечается, что на борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа.

Версия ошибки пилотирования вышла на первое место в качестве возможной причины крушения воздушного судна. Во время посадки пилоты сообщали о неполадках. Разбившийся самолет имел свидетельство летной годности до февраля 2023 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Мы здесь! Помогите!» В Иркутской области разбился пассажирский самолет
Медики и спасатели прибыли на место ЧП в Иркутской области. Известно о 4 погибших
«Стать действительно Союзным государством»
Песков пояснил смысл интеграции России и Белоруссии
Экономическая помощь в обмен на военную базу на Красном море
В Судане рассказали, на каких условиях готовы разместить базу ВМФ
Режиссер Звягинцев находится в Германии в тяжелом состоянии после COVID-19
В России предложили создать трудовые лагеря для мигрантов
Лукашенко заявил о давлении ЕС через Россию
Facebook направит $100 млн на поддержку бизнеса, принадлежащего женщинам
Новости и материалы
Зеленский выступил за увеличение присутствия США на Украине
Тарасова восхитилась выступлением Трусовой в произвольной программе
Зеленский заявил, что Байден на встрече с ним поддержал членство Украины в НАТО
Финалист US Open 1997 года заявил, что Медведев не сможет обыграть Джоковича
Песков заявил, что дружеские отношения россиян и украинцев не утеряны
Фергюсон рассказал, как он повлиял на переход Роналду в «МЮ»
Совершивший жесткую посадку в Иркутской области самолет L-410 упал в реку Ангару
«Динамо» неожиданно уступило «Нижнему Новгороду» в матче РПЛ
Хабиб высказался о первом матче Криштиану Роналду после возвращения в «МЮ»
Четыре человека погибли в результате жесткой посадки самолета L-410 под Иркутском
Косторная о допинг-контроле перед произвольной программой: мы ругались и очень сильно
Опубликовано первое видео с места крушения L-410 под Иркутском
Тренер «Ливерпуля» Клопп: не могу сказать, что я рад возвращению Роналду в «МЮ»
Медики добрались до совершившего жесткую посадку под Иркутском L-410
Песков объяснил суть экономической интеграции России и Белоруссии
Мазепин извинился перед Шумахером за столкновение на Гран-при Италии
Тарпищев дал совет Медведеву перед финалом US Open
Три человека погибли в результате жесткой посадки L-410 под Иркутском
Все новости
«Афганцев, сотрудничавших с США, через два-три месяца тихонько уничтожат»
Интервью Франца Клинцевича о последствиях выхода США из Афганистана
«Встречаться, чтобы обсудить что?»
В Киеве назвали условие для встречи Зеленского с Путиным
Почему в Праге задержали участника «Крымской весны»
В Чехии по запросу Украины задержали россиянина Франчетти
«Командир от управления самоустранился». Как десант СССР оказался в Иране
«Газета.Ru» впервые публикует отчеты о применении десанта советскими войсками в Афганистане
«Там, где француз начинает паниковать, русский реагирует спокойно»
Переехавшие в Россию иностранцы рассказали, что им нравится на новой родине
Угрозы Моргенштерну, первая песня МакSим после комы, прощание с Бельмондо
Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю
Кадры с места крушения самолета L-410 под Иркутском
«Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине»
Волкер: давление через «Северный поток — 2» приведет к санкциям против Москвы
Начали издалека: открыт первый участок велодороги Москва — Петербург
Абрамович и глава Подмосковья запустили пилотный участок маршрута «Вело 1» в Дмитрове
Китайский Qashqai нацелили на японские кроссоверы
Автокомпания Wuling выводит на мировые рынки кроссовер Xingchen
На Украине предложили отказаться от кириллицы
Секретарь СНБО Украины поддержал идею перехода на латиницу
«Весело потрескивают березовые поленца»: чем пахнет Россия для парфюмеров
Почему знаменитые парфюмеры посвящают свои ароматы русской природе и культуре
«Белорусско-российскому союзу лишние территории не нужны»
Лукашенко рассказал о покупке оружия у России на $1 млрд
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях