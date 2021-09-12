В Воронеже произошла массовая драка со стрельбой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Потасовка произошла на Ленинском проспекте, по предварительным данным, никто не пострадал.

По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Видео драки было опубликовано в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как группа людей избивает лежащего на проезжей части человека, затем разборки проходят на тротуар, а затем снова на проезжую часть. За кадром слышны выстрелы.

По данным автора видео, конфликт произошел из-за девушки и детей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье между мигрантами произошла массовая драка. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали и доставили в дежурную часть Барвихинского ОП 15 человек. В отношении двух граждан составили административные протоколы по ст. 18.8 «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» КоАП РФ.