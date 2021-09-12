В «Магните» рассказали о санобработке перед инцидентом с «арбузным отравлением»

Руководитель отдела по связям с общественностью торговой сети «Магнит» Антон Карпов сообщил, что в одном из магазинов на Совхозной улице в Москве проводилась дезинфекция в ночь на 7 сентября, передает телеканал РЕН ТВ.

По его словам, процедура была стандартной, она проводится каждый месяц. Санобработка необходима для профилактики борьбы с насекомыми.

«Обработку выполняет подрядчик средствами, которые разрешены. Их распыляют в специальном устройстве, используя установленную дозировку», — сказал Карпов.

Дезинфекция осуществляется после закрытия супермаркета, обрабатываются пути миграции насекомых — дверные проемы, плинтуса, щели. Препараты не распыляются на продукты.

Представитель сети заверил, что доза вещества такая, что в самих овощах и фруктах намного больше бактерий, чем в этих препаратах.

«Даже если капли попали, то все равно количество для человека безопасно. В течение двух часов после дезинфекции никого нельзя пускать в магазин. Помещение закрыли ночью, а открыли утром, поэтому времени прошло больше, чем нужно», — отметил он.

Карпов добавил, что компания, которая выполняла дезинфекцию в «Магните», является крупной фирмой, у которой тысячи клиентов по всей столице. Как указал он, их средство используется не только в магазинах, но и для обработки офисов, банков и квартир.

8 сентября семья приобрела арбуз в магазине «Магнит», который находится в доме на Совхозной улице в Москве. Половину плода съели 61-летняя Валентина Николаевна, ее 38-летняя дочь Елена и 15-летняя девочка. Отец семейства в это время находился на работе и не ел арбуз. На следующий день женщинам и девочке стало плохо, их госпитализировали. В больнице пожилая женщина и ее внучка скончались. Мать семейства находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Вскоре этот «Магнит» опечатали.

Затем за медицинской помощью обратились родители двоих мальчиков 9 и 11 лет, причем у одного из них в результате диагностировали коронавирус, а также двух девочек-подростков и молодого человека. Госпитализация также потребовалась двум женщинам из других домов, расположенных на той же улице.

Генпрокуратура начала проверку, мог ли арбуз из «Магнита» стать причиной происшествия. После инцидента СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.