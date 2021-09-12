Полиция Чехии объяснила задержание россиянина

Пресс-секретарь секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик объяснил причину задержание россиянина в аэропорту Праги, передает РИА «Новости».

«Могу подтвердить, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной», — сказал Моравчик.

Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов заявил о незаконном задержании в Чехии россиянина Александра Франчетти, который поддержал присоединение Крыма к России в 2014 году. Молохов сообщил, что Франчетти депортируют на Украину, где ему выдвинуты обвинения.

В посольстве России в Чехии уточнили, что проверяют информацию о задержании в аэропорту Праги гражданина РФ.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.