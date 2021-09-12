В МВД рассказали, из-за чего екатеринбуржец забаррикадировался в квартире с гранатой

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых прокомментировал порталу E1.RU инцидент с мужчиной, который забаррикадировался с гранатой в квартире в Екатеринбурге.

По его словам, конфликт, о котором идет речь, носит исключительно бытовой характер.

Как рассказал представитель ведомства, мужчина поссорился со своей женщиной, после чего она ушла.

«Он предупредил: если она обратиться за помощью в полицию, последуют печальные последствия. Но дама все-таки сообщила о произошедшем в органы внутренних дел», — продолжил Горелых.

Сотрудники правоохранительных органов уже установили личность мужчины — местный житель 1977 года рождения, который работает водителем «Газели».

Он долгое время злоупотреблял алкоголем. Взрывное устройство у мужчины отсутствовало. Так он хотел напугать свою женщину, чтобы она вернулась домой после ссоры. Однако правоохранители нашли и изъяли у него муляж ручной противопехотной гранаты Ф-1, пишет издание.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге силовики оцепили дом на Союзной улице после того, как мужчина забаррикадировался с гранатой в квартире. Нарушитель спокойствия был задержан. Его уже доставили в дежурную часть для допроса.

До этого сообщалось, что в Ивановской области мужчина расстрелял троих и забаррикадировался в доме.