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Стало известно, какие направления лидируют у российских туристов на Новый год

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Представители туристической отрасли рассказали, где россияне планируют встретить Новый год. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным сервиса по бронированию путевок Level.Travel, лидером продаж на новогодние праздники стали российские курорты (41%). Средний чек на новогодние туры по России на данный момент составляет 28 тысяч рублей.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин уточнил, что пока лидируют туры на Красную Поляну, в гостиницы и пансионаты Подмосковья, экскурсионные программы по Золотому кольцу, в Санкт-Петербург и Великий Устюг.

«Сегодня туристы в большинстве своем хотят встречать Новый год дома, с детьми, возле елки. 10 лет назад туристы пятьдесят на пятьдесят делились на тех, кто заезжал 30-31 декабря, а вторая волна шла 3-4 января. Сейчас же 75% заезжает после Нового года», — добавил он.

Ранее были названы города, в которых россияне чаще всего бронировали отели этим летом.

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