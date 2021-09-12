В Екатеринбурге известная телеведущая умерла в 43 года

В Екатеринбурге после продолжительной болезни скончалась известная региональная журналистка и телеведущая Анастасия Анисимова.

Она умерла на 44-м году жизни.

«Настя была настоящим высококлассным профессионалом. Талантливая, всегда полная энергии, сил, любви к жизни и к своему делу, обладающая уникальными знаниями и острым умом», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Жителям Свердловской области она известна как лицо «Областного телевидения» (ОТВ), где работала с 2001 года. Сначала Анисимова была корреспонденткой, затем редактором и ведущей. Она вела такие программы как «Кабинет министров», «Территория права», «Четвертая власть».

С 2015 года возглавляла отдел по связям с общественностью компании «Облкоммунэнерго», а с 2019 года отвечала за взаимодействие со СМИ в избирательной комиссии Свердловской области. С февраля 2021 года работала в составе департамента информационной политики Свердловской области, занимала должность заместителя директора.