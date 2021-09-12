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Эксперт оценил идею Шойгу построить новые города в Сибири

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Создание новых городов в Сибири позволит сократить миграцию молодежи из региона в Москву и Санкт-Петербург. Такое мнение высказал РИА «Новости» резидент экспертного клуба ЦСР, управляющий партнер Squire Patton Boggs Александр Долгов.

Эксперт отметил, что современные города создают и развивают как «туристические, транспортные и промышленные центры», стремящиеся к диверсификации экономики.

«Если проект будет реализовываться так, как это видят инициаторы, то население Сибири будет увеличиваться, а приток молодых людей в Москву и Санкт-Петербург сократится за счет новых возможностей, которые будут создаваться на территории будущими центрами притяжения», — считает Долгов.

По его словам, реализация такого проекта позволит вдохнуть новую жизнь в экономику региона. Вопрос привлечения жителей он предложил решать при помощи публичной поддержки — увеличенного материнского капитала и особых условий льготной ипотеки.

В то же время эксперт напомнил о том, что строительство в рамках проекта потребует значительных вложений.

«Без увеличения налоговой нагрузки на население это возможно только вследствие отказа от государственных вложений в иные проекты или их существенного перераспределения», — отметил он.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири три-пять городов с населением от 300 тыс. человек до 1 млн и сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности. Например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию. По его словам, до 2030 года при приемлемых вложениях можно было бы создать сотни тысяч рабочих мест и современную промышленность.

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