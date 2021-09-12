В Минздраве назвали главный признак алкогольной зависимости

Отрицание непреодолимой тяги к спиртному является ключевым признаком зависимости от алкоголя, заявил заместитель министра здравоохранения, кандидат медицинских наук Олег Салагай.

«Любая зависимость характеризуется одним очень важным признаком, который называется на медицинском языке «анозогнозия». Это отрицание факта зависимости. Вы говорите с человеком, который курит долго, и вы понимаете по признакам, что он зависим. Вы спросите его: «А че ты куришь? Бросил бы?», — а он скажет: «Захочу — брошу», — сказал Салагай в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, это напрямую касается и алкогольной зависимости — нередко люди говорят «просто мне нравится, и я выпиваю». Врач убежден, что необходимо здраво оценивать свое состояние и не бояться обратиться за помощью к специалистам.

Ранее в Минздраве опровергли стереотип о пьянстве в России — по данным ведомства, с 2008 по 2019 год потребление алкоголя в стране снизилось с 15,7 до 9,1 литра на душу населения.