Россиянам рассказали о тонкостях грибной охоты

Эксперты рассказали, куда ехать за грибами и как избежать опасностей «тихой охоты», пишут «Известия».

Автор YouTube-канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров напомнил, что в Москве и Подмосковье из-за жары грибов не было все лето, но сейчас погода изменилась, и теперь в лесах области можно найти и белые грибы, и рыжики, и подосиновики. В Подмосковье, по его словам, самые грибные места — на юге.

Он напомнил об основных правилах поиска — рыжики и маслята можно найти в сосновом лесу, белые — в сосновом или березовом.

«Рекомендую отправиться подальше от столицы и найти сосновый бор — они есть в Тульской, Владимирской областях, например, в Гусь-Хрустальном. Там много боровиков, большинство грибников охотится именно за ними», --сказал Тихомиров, напомнив, что на вылазки за грибами в этом году осталось две-три недели.

Одна из главных опасностей для грибников — потеряться в лесу. В поисково-спасательном отряде «Партизан» сообщили, что с конца августа им поступило 20 заявок на поиск людей, 15 из них потерялись в лесу.

«Теряются люди разного возраста, но в основном старше 60 лет. Сложность таких поисков состоит в том, что заявки могут прийти не в день пропажи, а спустя время. А в сентябре на улице уже холодно, часто идут дожди. Длительное нахождение в сырой и холодной среде может привести к гибели», — рассказала координатор отряда Юлия Седова.

По словам специалистов, пенсионеры часто пропадают в лесу из-за особенностей состояния здоровья, к потерям людей также может привести плохое состояние леса — например, падающие деревья из-за отсутствия санитарной вырубки.

Перед походом в лес поисковики рекомендуют предупредить родственников, подготовить телефон, надеть яркую, удобную одежду, непромокаемую обувь и взять фонарик. С собой также необходимо иметь запас еды и воды, спички, свисток и компас.

Сотрудники поисковых отрядов напоминают, что если вы все же заблудились — не поддавайтесь панике. Оцените свои возможности и решите, готовы ли вы выбираться самостоятельно или будете ожидать помощи.

«Ищите тропинку, просеку или линию электропередачи: по ним велика вероятность добраться до людей или населенного пункта. Не переходите водоем, особенно болото, идите вдоль или от него», — советует Седова.

Специалисты также советуют искать путь лишь в светлое время суток, а с наступлением темноты начать готовиться к ночевке, так как в темном лесу легче еще сильнее заблудиться или травмироваться.

Ранее в Москве появился первый в мире виртуальный памятник пропавшему грибнику.