Глава ДНР заявил о теракте на нефтебазе в Донецке

Произошедший на нефтебазе в Донецке взрыв был терактом, считает глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Его слова приводит Донецкое агентство новостей.

Инцидент произошел в Кировском районе Донецка, изначально о взрыве сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

По словам Пушилина, причиной произошедшего стало попадание взрывоопасного предмета в кровлю резервуара, при этом на месте взрыва были обнаружены обломки беспилотника.

«Результаты работы спецслужб свидетельствуют, что в очередной раз на территории Республики был совершен террористический акт. Украина использует методы ведения войны таких террористических организаций, как «Аль-Каида» (организация запрещена в России), — заявил глава самопровозглашенной республики.

О том, что взрыв произошел из-за сброшенного с украинского беспилотного летательного аппарата взрывного устройства, заявил также первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

«С утра над нефтебазой были зафиксированы украинские БПЛА, проводившие разведку. В связи с этим​ персонал базы был эвакуирован. Приблизительно в 12:30 украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на нефтехранилище, в результате чего было уничтожено 1300 тонн топлива», — рассказал Безсонов.

Ранее Народная милиция самопровозглашенной ДНР сообщила, что двое украинских военнослужащих подорвались на минах ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе.