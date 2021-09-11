В Новосибирске загорелся автомобиль скорой помощи

В Первомайском районе Новосибирска загорелся автомобиль скорой помощи. Об этом сообщается на странице группы «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте».

В публикации отмечается, что ГАЗель «вспыхнула» на станции «Матвеевка». Один из очевидцев произошедшего утверждает, что водитель успел выпрыгнуть из автомобиля, который за несколько секунд охватило пламенем.

«По оперативной информации, в скорой находились только водитель и врач. Они не пострадали», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по НСО (организация запрещена в России) Павел Винаков.

По данным Mash Siberia, пожар произошел во время движения автомобиля. В машине находились фельдшер и водитель, которые ехали после вызова. Возгорание началось в моторном отсеке. По словам врачей, двигатель починили накануне инцидента.

На данный момент пожар уже ликвидирован, при этом автомобиль сгорел почти полностью.

Ранее сразу два автобуса в разных районах Уфы загорелись примерно в одно время.

По данным Главного управления МЧС по Республике Башкортостан, один из автобусов загорелся во время движения около дома №229 на проспекте Салавата Юлаева. Второй автобус загорелся на проспекте Октября рядом с остановкой «Горсовет».