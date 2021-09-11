У госпитализированного мальчика из дома, где семья отравилась арбузом, нашли COVID-19

У мальчика, госпитализированного из дома на Совхозной улице в Москве, где семья отравилась арбузом, диагностировали коронавирус. Об этом рассказала телеканалу «Звезда» мама ребенка Юлия Самгина.

По ее словам, сына забрали в больницу с симптомами кишечного отравления, однако позже выяснилось, что у него коронавирус.

Самгина уточнила, что ребенок чувствует себя хорошо, рвота у него прошла и других симптомов заболевания нет.

Женщина добавила, что мальчик арбузов не ел, а госпитализация вместе с другими жителями дома — это совпадение.

Ранее на юго-востоке Москвы семья приобрела арбуз в магазине «Магнит». Половину плода съели 61-летняя Валентина Николаевна, ее 38-летняя дочь Елена и 15-летняя девочка. Отец семейства в это время находился на работе и не ел арбуз. На следующий день женщинам и девочке стало плохо, их госпитализировали. В больнице пожилая женщина и ее внучка скончались. Мать семейства находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Позже в больницу с симптомами отравления из дома также увезли несколько детей, подростков и взрослых. Кроме того, госпитализация потребовалась двум женщинам из других домов на той же улице.

По факту произошедшего Генпрокуратура начала проверку, СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Магазин, где был куплен арбуз, опечатали.