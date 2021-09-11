В Абхазии российский турист сорвался со смотровой площадки

Турист из Воронежа упал со смотровой площадки в Гагре, его госпитализировали с множественными травмами, сообщает МЧС республики.

По данным ведомства, 29-летний Сергей Пучков накануне поздно ночью сорвался со смотровой площадки и упал с высоты не менее 100 метров.

«Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 01 час 01 минуту. Сотрудники Гагрского ПСО на лодке переправили пострадавшего с труднодоступной части побережья к городскому пирсу и передали его медикам», — говорится в сообщении МЧС.

Накануне сообщалось о том, что российский турист погиб при падении с высоты 40 метров на Шакуранском водопаде в Абхазии. Мужчина упал с большой высоты в селе Захаровка Гулрыпшского района 9 сентября. Спасатели на носилках транспортировали тело погибшего от места падения.