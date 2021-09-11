Мужчина, которого искали на месте взрыва газа под Ельцом, оказался жив

Мужчина, которого спасатели искали на месте взрыва газа в доме под Ельцом, оказался жив, он был на работе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По словам собеседника агентства, из жильцов дома под завалами больше никого нет.

Взрыв в поселке Солидарность на улице Школьной в доме №14 произошел в ночь на 11 сентября. Погибли три человека, в том числе ребенок, пострадали шестеро. На момент ЧП в здании, предположительно, находились 25 человек.

В результате взрыва один из двух подъездов двухэтажного дома был разрушен. Всего в здании находятся 16 квартир, в них проживали 30 человек. По предварительным данным, взрыв произошел из-за неисправности газового оборудования.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, прокуратура Липецкой области организовала проверку.