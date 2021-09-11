В Москве из-за резкого похолодания бездомные стали чаще врываться в дома

В ряде регионах России из-за резкого похолодания люди без определенного места жительства стали чаще врываться в дома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные крупнейшего поставщика комплексных услуг по охране недвижимости компании «Delta Системы безопасности».

Отмечается, что 1 сентября было зарегистрировано на 9% больше тревожных вызовов, виновниками которых стали лица без определенного места жительства, чем за аналогичный период прошлого года. 2 сентября рост достиг уже 14%.

Отмечается, что пик холодов пришелся на 3 сентября, и число незаконных проникновений в этот день увеличилось на 29% по сравнению с 2020 годом по всей территории России, при этом около 40% вызовов пришлось на Москву.

На втором месте по количеству незаконных проникновений бездомными оказались магазины – порядка 30% всех случаев. А на третьем месте – банки и банкоматы, 17-20% случаев.

При этом, как указано, в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Сочи бездомные также ищут себе убежище в кафе и ресторанах.

Ранее сообщалось, что в Москве в субботу ожидается до +20°С.