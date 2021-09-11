Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме под Ельцом

Прокуратура Липецкой области начала проверку после взрыва газа в жилом доме в поселке Солидарность под Ельцом, сообщает пресс-служба ведомства.

«На место происшествия выезжали заместитель прокурора области Павел Коростелев и прокурор Елецкого района Станислав Живалов. В случае выявления нарушений со стороны уполномоченных должностных лиц и органов будут приняты меры прокурорского реагирования по привлечению их к установленной законом ответственности», — говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту взрыва, возбужденного ранее Следственным комитетом.

Информация о взрыве в поселке Солидарность на улице Школьной в доме №14 поступила в МЧС около 00.52 мск субботы. Жертвами трагедии стали три человека. Еще шесть человек пострадали. Под завалами еще могут находиться люди. Поисковая работа продолжается.

Также стало известно, что в результате взрыва газа один из двух подъездов двухэтажного дома под Ельцом был разрушен. Всего в здании — 16 квартир.