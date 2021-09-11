Журналисты показали, как талибы* живут во дворце афганского вице-президента

Газета The New York Times опубликовала кадры, на которых запечатлены боевики движения «Талибан (организация запрещена в России)», живущие в особняке маршала и бывшего вице-президента страны Абдул-Рашида Дустума.

«Хоть я и живу в городе, но такое место я вижу впервые», — признался талиб, которого впечатлили сауна и бассейн внутри дома

«Мы прожили всю жизнь в горах и пустынях. Нашим людям нечего есть, они живут под прицелом. Наши политики, богатые и обладающие властью люди, построили себе такие дома, проливая кровь людей», — рассказали новые жильцы.

Ранее сообщалось, что «Талибан» захватил посольство Норвегии в Кабуле. Боевики пообещали вернуть здание после того, как разобьют бутылки с вином и уничтожат книжки для взрослых

До этого на здании посольства США в Кабуле появился огромный флаг «Талибана».

На фоне вывода из Афганистана военного контингента США, объявленного американским президентом Джо Байденов в апреле 2021 года, талибы к 15 августа установили контроль над всей территорией страны. В ближайшее врем должна состояться инаугурация нового афганского правительства.