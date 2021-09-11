СМИ: талибы* угрожают афганцам, помогавшим США во время эвакуации

Сотрудники афганских сил специального назначения, которые помогали американцам покинуть страну, начали получать угрозы от движения «Талибан (организация запрещена в России)». Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

По словам одного из них, афганцы, которых тренировало ЦРУ, помогли бежать из Афганистана порядка 2 тыс. американцев и около 5,5 тыс. сотрудников посольств, граждан третьих стран и афганских граждан.

Чиновник отметил, что большинство этих бойцов во врем захвата «Талибаном» власти в Афганистане находились на юге страны, но прибыли в Кабул, чтобы помочь Соединенным штатам с эвакуацией.

Он утверждает, что талибы установили личности некоторых из них и теперь угрожают расправой им и членам их семей.

Другие госслужащие отметили, что без помощи этих людей эвакуироваться из Афганистана было бы значительно трудней.

Washigton post не пишет, сколько таких афганцев, но отмечает бюрократические трудности, с которыми они сталкиваются при переселении в США.

Ранее газета сообщалаа об оставленных в Афганистане 2 тыс. работавших на американское посольство афганцев и членов их семей.