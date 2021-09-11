Генпрокуратура потребует экстрадиции задержанного в Испании криминального авторитета

Генеральная прокуратура, получившая уведомление о задержании в Испании сбежавшего из суда во Владимире Левана Абуладзе, будет требовать его экстрадиции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В Генеральную прокуратуру РФ сообщение о задержании на территории Испании Абуладзе Л. Х., находящегося в международном розыске, поступило по каналам Интерпола» <...> Вопрос о направлении в компетентные органы Испании запроса о выдаче Абуладзе планируется решить в срок, предусмотренный Европейской конвенцией о выдаче от 13 декабря 1957 года», — рассказали в пресс-службе.

Генпрокуратура уже запросила у прокуратуры Владимирской области документы, которые нужны, чтобы направить запрос о выдаче.

Абдуладзе сбежал из здания Октябрьского районного суда Владимира в декабре 2020 года. В начале сентября 2021 года его задержали в аэропорту Барселоны — он пытался въехать в Испанию по поддельному паспорту.

Абдуладзе обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии, наказание за данное преступление — от 8 до 15 лет лишения свободы.

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